    18:10, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда Жанубий Корея капитали иштирокидаги корхоналар сони 683 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Жанубий Корея капитали иштирокида жами 683 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Жанубий Корея ва Ўзбекистон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 182 таси қўшма ва 501 таси хорижий корхоналардир.

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 31 та
    • Саноат — 142 та
    • Қурилиш — 54 та
    • Савдо — 129 та
    • Ташиш ва сақлаш — 16 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 47 та
    • Ахборот ва алоқа — 31 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 15 та
    • Бошқа турлар — 226 та

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Бирлашган Араб Амирликлари капитали иштирокида жами 404 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокидаги корхоналар сони 1 199 тага етди.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
