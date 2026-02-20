$180 млн инвестиция: Алатауда янги уй ҳайвонлари учун озуқа заводи очилади
WASHINGTON. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Маrs бош ижрочи директори Пол Вайраухни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Мars компанияси ўртасида умумий қиймати тахминан 180 миллион долларга тенг инвеститсия шартномаси имзоланганини олқишлади.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ушбу келишув муҳим стратегик шерикликнинг бошланиши бўлиб, Қозоғистон ва Қўшма Штатлар ўртасидаги юқори даражадаги ҳамкорликни намойиш этади.
Лойиҳа доирасида Мars Алатау шаҳрида уй ҳайвонлари учун озуқа заводини қуради. Ишлаб чиқариш корхонаси қишлоқ хўжалиги хомашёсини чуқур қайта ишлашга ва юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ҳисса қўшади.
Пол Вайраух Қосим-Жомарт Тоқаевга ўзаро манфаатли инвестиция шартномасини амалга оширишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди. Унинг таъкидлашича, ушбу ташаббус Маrs компаниясига Марказий Осиё ва қўшни минтақалар бозорлари учун ишлаб чиқариш қувватини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишида нутқ сўзлади.