18 ёшли Амир Омарханов жаҳон рейтингида дарҳол 241 поғонага кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчиларнинг жаҳон рейтингидаги ўринлари маълум бўлди.
Профессионал теннисчилар уюшмаси (ATP) рейтингида Қозоғистонлик биринчи ракетка Александр Бублик 11-ўринда қолмоқда, Александр Шевченко эса 96-ўриндан 95-ўринга кўтарилди.
Дмитрий Попко 224 дан 223 га кўтарилди, Тимофей Скатов эса 239 да қолди. Бейбут Жуқаев 279 дан 280 га, Михаил Кукушкин 294 дан 299 га тушди.
Янгиланган рейтингда сезиларли муваффақиятга эришган қозоғистонлик теннисчилардан бири Денис Евсеев бўлди. Ўтган ҳафтада Исломобод (Покистон) “Челленжер” турнирининг ярим финалига қадар етиб борган қозоғистонлик теннисчи шу заҳотиёқ 404-ўриндан 371-га кўтарилди.
Шунингдек, Монастир (Тунис)даги мусобақада ярим финалга қадар етиб борган 18 ёшли Амир Омарханов 241 поғонага кўтарилиб, 1100 тадан 859 тага кўтарилди. Григорий Ломакин ҳам ўз ҳисобини яхшилади ва 975 дан 961 га кўтарилди.
1742-ўринни эгаллаган 17 ёшли Занғар Нурланулини ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз.
Аёллар орасида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина WТА рейтингида кучли бешликдан жой олишда давом этмоқда.
Юлия Путинцева 72-ўринда қолган бўлса, Австралия очиқ чемпионатига йўлланма олган Зарина Дияс 283-ўриндан 284-ўринга, Жибек Қуламбаева эса 331-ўриндан 334-ўринга тушиб кетди.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ