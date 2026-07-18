18 июль — Қозоғистон Республикаси Қуролли кучларининг Ҳарбий рамзлари куни
АSTANА.Кazinform — 18 июль — Қозоғистон Қуролли кучларининг Ҳарбий рамзлари куни. Бу кун 1996 йил 18 июлда Қозоғистон Республикаси Президентининг Қуролли кучларнинг ҳарбий рамзларини тасдиқлаш тўғрисидаги Фармони билан ташкил этилган. 2021 йилда Мудофаа вазирининг буйруғи билан бу кун профессионал байрамлар ва махсус кунлар рўйхатига киритилган.
Ҳарбий рамзлар — давлатчилик ва ҳарбий анъаналарнинг муҳим қисми. Улар мамлакат мустақиллигини, Ватан ҳимоячилари авлодларининг давомийлигини ва Қуролли кучларнинг давлат хавфсизлигини таъминлашга доимий тайёрлигини англатади.
Ҳарбий рамзларга Қозоғистон Республикаси Қуролли кучлари бўлинмаларининг байроқлари, ҳарбий қисмларнинг жанговар байроқлари ва Қозоғистон Республикаси Қуролли кучлари герби киради. Уларнинг ҳар бири Қозоғистон армиясининг тарихи, шарафи ва қадриятларини ўзида мужассам этган.
Ҳарбий рамзлар тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Туркий халқлар орасида жанговар байроқлар ва қабила рамзлари бирлик ва жасорат белгиси бўлган. Қозоқ хонлиги даврида байроқ озодлик ва мустақиллик, ҳарбий шараф рамзи ҳисобланган ва уни ҳимоя қилиш ҳар бир аскарнинг муқаддас бурчи бўлган.
Қозоғистон Республикаси Қуролли кучлари ташкил этилгандан сўнг, қозоқ халқининг тарихий мероси ва замонавий давлат анъаналарини бирлаштирган миллий ҳарбий рамзлар тизими шакллантирилди.
Қуролли кучларнинг рамзи — тинчлик, озодлик, руҳ кучи ва Ватанни ҳимоя қилишга тайёрликни рамзий маънода ифодаловчи нурли қуёш ва осмонга кўтарилган бургутли беш қиррали юлдуз. Қуролли кучларнинг ҳар бир бўлинмаси ўзининг хизмат мақсади ва ҳарбий анъаналарини акс эттирувчи ўз байроғига эга.
Жанговар байроқ — ҳарбий қисмнинг ҳарбий шарафи, жасорати ва шон-шарафининг муқаддас рамзи. У бўлинманинг тарихи ва ҳарбий ютуқларини сақлайди. Ўрнатилган анъанага кўра, Жанговар байроқ ёнида суратга тушиш ҳуқуқи хизматида юқори натижаларга эришган ҳарбий хизматчиларга берилади.
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Ҳарбий рамзлар куни ҳарбий анъаналарни сақлашга, Ватан ҳимоячилари авлодларининг давомийлигини мустаҳкамлашга ва Қозоғистон Қуролли кучлари тарихига ҳурматни оширишга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Қуролли кучларда қарийб 7 минг аёл хизмат қилади.