1,7 мингдан зиёд ўзбекистонликлар ўқиш учун Кореяга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 18,6 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Корея Республикасига сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,4 минг нафарга ёки 51,8 % га ошган.
Жорий йилнинг 7 ойида Корея Республикасига сафар қилган Ўзбекистон фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:
- сайёҳат – 12 836 нафар
- қариндошларни йўқлаш – 3 734 нафар
- ўқиш – 1 789 нафар
- хизмат юзасидан – 224 нафар
- даволаниш – 33 нафар
