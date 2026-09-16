16 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 445,75 тенге, сотиш — 452,75 тенге;
евро: сотиб олиш — 513,68 тенге, сотиш — 523,68 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,20 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 446,76 тенге, сотиш — 449,10 тенге;
евро: сотиб олиш — 515,21 тенге, сотиш — 520,24 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,19 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 447,12 тенге, сотиш — 449,23 тенге;
евро: сотиб олиш — 516,21 тенге, сотиш — 521,46 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,09 тенге, сотиш — 5,16 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 447,88 тенге, 1 евро — 516,58 тенге, 1 рубль — 5,29 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 15 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.