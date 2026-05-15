    15 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 469,55 тенге, сотиш — 476,48 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 548,03 тенге, сотиш — 557,99 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,80 тенге, сотиш — 73,48 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,84 тенге, сотиш — 474,49 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 554,50 тенге, сотиш — 558,84 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,38 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,43 тенге, сотиш — 71,09 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 майда кундузги савдо якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 6,18 тенгега ошиб, 474,04 тенгени ташкил этди.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф