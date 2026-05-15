15 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 469,55 тенге, сотиш — 476,48 тенге;
— евро: сотиб олиш — 548,03 тенге, сотиш — 557,99 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,80 тенге, сотиш — 73,48 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,84 тенге, сотиш — 474,49 тенге;
— евро: сотиб олиш — 554,50 тенге, сотиш — 558,84 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,38 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,43 тенге, сотиш — 71,09 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 14 майда кундузги савдо якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 6,18 тенгега ошиб, 474,04 тенгени ташкил этди.
Муаллиф: Досбол Атажан