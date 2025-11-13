OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    13 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 525,46 тенге, сотиш — 527,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,90 тенге, сотиш — 611,01 тенге;

    — рубль 6,40-6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 523,63 тенге, сотиш — 530,54 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 604,40 тенге, сотиш — 614,25 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 524,70 тенге, сотиш — 526,74 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,38 тенге, сотиш — 609,88 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 524,65 тенге, 1 евро — 607,02 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!