13 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:
— доллар: сотиб олиш — 525,46 тенге, сотиш — 527,13 тенге;
— евро: сотиб олиш — 606,90 тенге, сотиш — 611,01 тенге;
— рубль 6,40-6,51 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 523,63 тенге, сотиш — 530,54 тенге;
— евро: сотиб олиш — 604,40 тенге, сотиш — 614,25 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,57 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 524,70 тенге, сотиш — 526,74 тенге;
— евро: сотиб олиш — 605,38 тенге, сотиш — 609,88 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,46 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 524,65 тенге, 1 евро — 607,02 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков