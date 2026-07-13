13 июль куни жаҳон бозорида нефть нархлари кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Эрон атрофидаги кескинликнинг кучайиши фонида глобал нефть нархлари кескин кўтарилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
2026 йил 13 июль куни эрталаб Brent хом нефтининг нархи 4,00% га (+3,04 доллар) кўтарилиб, бир баррель учун 79,05 долларни ташкил этди.
WТI хом нефть фьючерслари нархи 4,09% га (+2,92 доллар) кўтарилиб, бир баррель учун 74,33 долларни ташкил этди.
Россиянинг Urals хом нефтининг нархи бир баррель учун 55,12 долларни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, 6 июль куни жаҳон бозорида нефть нархи пасайган эди.