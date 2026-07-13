KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    13 июль куни жаҳон бозорида нефть нархлари кўтарилди

    ASTANA. Kazinform — Эрон атрофидаги кескинликнинг кучайиши фонида глобал нефть нархлари кескин кўтарилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    нефть
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Midjourney

    2026 йил 13 июль куни эрталаб Brent хом нефтининг нархи 4,00% га (+3,04 доллар) кўтарилиб, бир баррель учун 79,05 долларни ташкил этди.

    WТI хом нефть фьючерслари нархи 4,09% га (+2,92 доллар) кўтарилиб, бир баррель учун 74,33 долларни ташкил этди.

    Россиянинг Urals хом нефтининг нархи бир баррель учун 55,12 долларни ташкил этди.

    Эслатиб ўтамиз, 6 июль куни жаҳон бозорида нефть нархи пасайган эди.

    Нефть Нарх-наво Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф