    12 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,55 тенге, сотиш — 540,53 тенге;

    евро: сотиб олиш — 629,40 тенге, сотиш — 633,52 тенге;

    рубль 6,22 - 6,37 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,62 тенгедан сотиб олинади, 542,63 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 627,63 тенге, сотиш — 635,72 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,44 тенгедан сотиб олинади, 541,44 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 626,36 тенге, сотиш — 631,40 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,22 тенге, сотиш — 6,34 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 538,89 тенге, 1 евро — 629,53 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
