12 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:
доллар: собиб олиш — 538,55 тенге, сотиш — 540,53 тенге;
евро: сотиб олиш — 629,40 тенге, сотиш — 633,52 тенге;
рубль 6,22 - 6,37 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар 537,62 тенгедан сотиб олинади, 542,63 тенгедан сотилади;
евро: сотиб олиш — 627,63 тенге, сотиш — 635,72 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,45 тенге.
Чимкентда:
доллар 538,44 тенгедан сотиб олинади, 541,44 тенгедан сотилади;
евро: сотиб олиш — 626,36 тенге, сотиш — 631,40 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,22 тенге, сотиш — 6,34 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 538,89 тенге, 1 евро — 629,53 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 11 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.