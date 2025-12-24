1,2 миллион ёш иш билан таъминланди: Астанада Ишчи касблари йили сарҳисоб қилинди
ASTANА. Кazinform — Пойтахтда Ишчи касблари йили якунига бағишланган тантанали тадбир бошланди. Ушбу йиғилиш ишчи касбларининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига қўшган ҳиссасини намойиш этиш ва меҳнатнинг обрўсини ошириш учун муҳим платформага айланди.
Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева йил давомида ишчи касбларининг обрўсини ошириш, кадрлар тайёрлашни ривожлантириш ва таълим ва иқтисодиётнинг реал сектори ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилганини таъкидлади.
Давлат раҳбари Қозоғистон халқига йўллаган Мурожаатномасида ҳалол ва малакали ишчиларнинг обрўсини ошириш зарурлигини таъкидлади.
— Ишчи касблари йили — бир йиллик ташаббус эмас, балки узоқ муддатли стратегик аҳамиятга эга ташаббусдир. Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётида банд бўлганларнинг 3,3 миллиони ишчи касбларида ишлайди. Улар икки мингга яқин турли техник касбларни қамраб олади. Профессионал кадрлар тайёрлайдиган бутун бир экотизим шакллантирилди, коллежлар, университетлар, иқтисодиётнинг реал секторидаги касблар, бизнес ҳамжамияти, рақамли платформалар ва ижтимоий соҳани бирлаштирди, — деди А. Балаева пойтахтдаги Конгресс марказида.
Бу йил ёшларга муҳим ва асосий устуворликлардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ишчи мутахассислар сифатида иш билан банд бўлган ёшлар сони 1,2 миллионга етди.
— Ишчи касблари орасида кенг тарқалган касблар мавжуд. Масалан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи 57 минг фермер, 25 мингдан ортиқ пайвандчи ва 16 минг автомобиль таъмирловчи ва механик мавжуд. Бу — фақат бир қисми. Тўрт мингга яқин корхона бўлажак мутахассислар учун очиқ эшиклар куни ўтказди. Уларда 113 мингдан ортиқ ўқувчи ва талабалар иштирок этди, — деди Аида Балаева.
Шу билан бирга, «Еңбек жолы» республика танлови ғолиблари юқори профессионаллиги, меҳнат ютуқлари ва мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун тақдирландилар.