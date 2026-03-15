116 ёшли бувижон референдумда овоз берди
JEZQAZĞAN. Кazinform - Улитау вилоятида турли авлод вакиллари республика референдумида фаол иштирок этмоқда. Улар орасида мамлакатнинг энг кекса фуқаросидан бири ўз танловини амалга оширди ва фуқаролик позициясини билдирди.
Улитау вилоятида бўлиб ўтаётган республика референдумида кекса авлод вакиллари ҳам ижтимоий-сиёсий кампанияда фаол иштирок этмоқдалар, мамлакат келажагига бефарқ бўлмаяптилар. Бунинг ёрқин намунаси — Жанаарқа туманида яшовчи 116 ёшли Туймегул Темирбаева.
Қизилжар аҳоли пунктида истиқомат қиладиган кекса аёл референдумда овоз берди ва ўзининг фуқаролик танловини амалга оширди. Унинг ёши ва соғлиғини ҳисобга олган ҳолда, маҳаллий референдум комиссияси аъзолари аёлнинг уйига махсус кўчма сайлов қутисини олиб боришди ва овоз бериш имкониятини ташкил қилишди.
Туймегул Темирбаева 1910 йилда туғилган. Жорий йилнинг январь ойида у 116 ёшга тўлди ва Қозоғистоннинг энг кекса фуқаросидан бирига айланди. Ҳозирда у Улитау вилояти, Жанаарқа тумани, Қизилжар посёлкасида яшайди.
Туймегул буви бутун умрини фарзандар тарбиясига бағишлаган. Унинг сўзларига кўра, узоқ умр кўришнинг асосий сири ҳалол меҳнат ва қариндошларга бўлган самимий муҳаббатдир. Бугунги кунда бувининг 15 та невараси ва 25 та чевараси бор. У ҳар доим оилага ғамхўрлик қилади ва фарзандлари ва набиралари учун ўрнакдир.
Қариндошларининг сўзларига кўра, Туймегул буви соғлиғидан тез-тез шикоят қилмайди. Қарилигига қарамай, у фаол ҳаёт тарзини олиб боради ва оила аъзолари билан турли оилавий тадбирларда иштирок этади.
Шундай қилиб, улитаулик юз ёшдан ошган буви муҳим сиёсий кампаниялардан четда қолмади ва мамлакат келажаги билан боғлиқ қарорлар қабул қилишга ўз ҳиссасини қўшди.
Шуни таъкидлаш керакки, Улитау вилоятида республика референдумида аҳолининг иштироки юқори даражада давом этмоқда.