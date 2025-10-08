17:26, 08 Октябрь 2025 | GMT +5
11 та медаль: Қозоғистон синхрон сузиш бўйича Осиё чемпионатида жамоавий чемпионликни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Сув спорти бўйича Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича мусобақалар якунланди, деб хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Қозоғистон терма жамоаси турнирда 11 та медаль, жумладан, еттита олтин, иккита кумуш ва иккита бронза медалини қўлга киритди.
Бу спортчиларга умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаш имконини берди. Таиланд иккинчи ўринни эгаллади (иккита олтин, учта кумуш ва иккита бронза). Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади (иккита олтин, битта кумуш ва бешта бронза).
Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида бўлиб ўтган Осиё чемпионатида қозоғистонлик аёллар эркин дастур бўйича биринчи ўринни эгаллагани аввал хабар қилинганди.