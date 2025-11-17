Қозоғистонда 1,1 миллиондан ортиқ ота-оналар педагогик қўллаб-қувватлаш марказларидан ёрдам сўрашди
ASTANА. Кazinform — Ўқув йили бошидан бери педагогик қўллаб-қувватлаш марказлари 33 мингдан ортиқ машғулотлар ўтказди ва 1,1 миллиондан ортиқ ота-оналарни жалб қилди, деб хабар беради Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
Қозоғистонда ота-оналар учун педагогик қўллаб-қувватлаш марказларининг 3.0 дастури давом этмоқда. Дастурнинг мақсади онгли ота-оналик кўникмаларини ривожлантириш ва мактаб ва оила ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашдир.
— Ота-оналар бола ҳаётининг бир қисмига айланганда, бола қўллаб-қувватлаш ва ишончни ҳис қилади. Бундай ишончли муносабатлар ҳиссий жиҳатдан барқарор, бахтли бола ва уйғун оилани шакллантиради, — деди «Өркен» НАЖ президенти Елена Сакенова.
Ота-оналарга махсус тайёрланган ўқитувчилар ва психологлар томонидан маърузалар ўқилади.
Қозоғистон оилалари орасида энг машҳур мавзулар “Тарбия — шахсий намуна орқали” ва “Болалар хавфсизлиги — катталарнинг ғамхўрлиги”. Ушбу машғулотларда ота-оналар ишончни мустаҳкамлаш, фарзандлари билан ҳиссий алоқа ўрнатиш ва хавфларнинг олдини олиш бўйича фойдали маслаҳатлар олишади.
Сўров натижалари шуни кўрсатадики, ота-оналарнинг фарзандлари билан муносабатлари яхшиланган. Сўровномада иштирок этган ота-оналарнинг 72,6 фоизи фарзандлари билан ҳар куни гаплаша бошлаганликларини, 89,6 фоизи қийинчиликларга ўз вақтида жавоб беришни ўрганганликларини ва 78 фоизи фарзандининг муҳитини яхшироқ тушуна бошлаганликларини айтишди. Ҳар бир иккинчи ота-она ўзининг ота-оналик услубини қайта кўриб чиқишга тайёр ва учдан бир қисми фарзандларининг таълим ва маданий ривожланишида фаол иштирок эта бошлаганликларини айтишди.
Шуни таъкидлаш керакки, 2023 йилда "Ҳалол фуқаро" дастури доирасида мамлакатдаги барча мактабларда ота-оналар учун педагогик қўллаб-қувватлаш марказлари ишга туширилди. Марказ ота-оналарга болаларни тарбиялаш ва ривожлантиришда ёрдам беришга қаратилган амалий воситаларни тақдим этади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда инклюзив таълимда психологик-педагогик қўллаб-қувватлашнинг уч босқичли модели жорий этилмоқда.