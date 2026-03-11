OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 11 Март 2026 | GMT +5

    11 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 488,75 тенге, сотиш — 491,57 тенге;

    евро: сотиб олиш — 568,63 тенге, сотиш — 574, 43 тенге;

    рубль: 6,17-6,31 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 486, 03 тенге, сотиш — 493,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562, 93 тенге, сотиш — 572, 93 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,40 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 488, 24 тенге, сотиш — 490,53 тенге;

    евро: сотиб олиш — 568, 28 тенге, сотиш — 575, 31 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,18 тенге, сотиш — 6,28 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 491,59 тенге, 1 евро — 572,16 тенге, 1 рубль — 6,24 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!