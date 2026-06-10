10 июнда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform - "Қазгидромет" синоптиклари Қозоғистон учун 2026 йил 10 июнь, чоршанба куни об-ҳаво шароити ва хавфли об-ҳаво шароитлари ҳақида батафсил маълумот эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан мамлакатнинг катта қисмида беқарор об-ҳаво кутилмоқда.
"Ёмғир ва дўл ёғиши, момақалдироқ бўлиши кутилади, мамлакатнинг шимоли-ғарбий ва шимолий қисмида кучли ёғингарчилик бўлиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб кучли шамоллар, жанубда чанг бўронлари бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Шимолда, шимоли-ғарбий, ғарбий ва жануби-ғарбий қисмида кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда", - дейилади хабарда.
Шунингдек, метеорологларнинг маълумотларига кўра, Павлодар, Шарқий Қозоғистон, Алмати, Жетису ва Абай вилоятларида +35-38°C гача кутарилиши мумкин.