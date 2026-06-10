10 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,00 тенге, сотиш — 491,99 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 573,43 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 487,33 тенге, сотиш — 489,63 тенге;
евро: сотиб олиш — 562,87 тенге, сотиш — 569,31 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,68 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 488,14 тенге, сотиш — 490,14 тенге;
евро: сотиб олиш — 563,79 тенге, сотиш — 568,96 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,66 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 490,21 тенгега, 1 евро — 566,93 тенгега, 1 рубль — 6,81 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 9 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.