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    10 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 485,00 тенге, сотиш — 491,99 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 573,43 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 487,33 тенге, сотиш — 489,63 тенге;

    евро: сотиб олиш — 562,87 тенге, сотиш — 569,31 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,68 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 488,14 тенге, сотиш — 490,14 тенге;

    евро: сотиб олиш — 563,79 тенге, сотиш — 568,96 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 490,21 тенгега, 1 евро — 566,93 тенгега, 1 рубль — 6,81 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 9 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф