    1 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 497.70 тенге, сотиш — 501.06 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587.57 тенге, сотиш — 592.99 тенге;

    — рубль 6.36-6.47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495.05 тенге, сотиш — 502.05 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 583.06 тенге, сотиш — 593.02 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.25 тенге, сотиш — 6.55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,02 тенге, сотиш — 500,06 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,50 тенге, сотиш — 591,79 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 497,56 тенге, 1 евро — 586,92 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

