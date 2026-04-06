1 апрелдан бошлаб Улитау ва Манғистау ўртасида тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилди
ASTANA. Kazinform — 1 апрелдан Улитау ва Манғистау вилоятлари ўртасида тўғридан-тўғри йўловчи поезди қатнови йўлга қўйилди. Бу ҳақда «Kazakh Tourism» миллий компанияси” АЖ хабар берди.
Биринчи рейс Манғистау станциясида жамоатчилик томонидан тантанали равишда кутиб олинди.
“Қарағанди-Жезқазған” йўналиши Манғистаугача узайтирилди ва энди “Қарағанди-Манғистау” йўналиши сифатида мавжуд.
- Йўл юриш вақти — тахминан 41 соат.
- Келиш вақти: тоқ кунлари 12:08
- Жўнаш вақти: 14:34
Чипта нархи:
- Купе — 22 123 тенге
- Плацкарт — 14 467 тенге
Янги йўналиш туризмни ривожлантириш, шунингдек, минтақалараро бизнес ва меҳнат алоқаларини мустаҳкамлаш имконини беради.
