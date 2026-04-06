    19:38, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    1 апрелдан бошлаб Улитау ва Манғистау ўртасида тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилди

    ASTANA. Kazinform — 1 апрелдан Улитау ва Манғистау вилоятлари ўртасида тўғридан-тўғри йўловчи поезди қатнови йўлга қўйилди. Бу ҳақда «Kazakh Tourism» миллий компанияси” АЖ хабар берди.

    1 сәуірден бастап Ұлытау мен Маңғыстауды жалғайтын тікелей пойыз қатынай бастады
    Фото: Kazakh Tourism

    Биринчи рейс Манғистау станциясида жамоатчилик томонидан тантанали равишда кутиб олинди.

    “Қарағанди-Жезқазған” йўналиши Манғистаугача узайтирилди ва энди “Қарағанди-Манғистау” йўналиши сифатида мавжуд.

    • Йўл юриш вақти — тахминан 41 соат.
    • Келиш вақти: тоқ кунлари 12:08
    • Жўнаш вақти: 14:34

    Чипта нархи:

    • Купе — 22 123 тенге
    • Плацкарт — 14 467 тенге

    Янги йўналиш туризмни ривожлантириш, шунингдек, минтақалараро бизнес ва меҳнат алоқаларини мустаҳкамлаш имконини беради.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астана-Талдиқўрған йўналиши бўйича тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилиши ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
