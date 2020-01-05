Димашнинг Испанияда олинган клипи ТОП 25 рўйхатида
10:30, 05 Январ 2020
NUR-SULTAN. Kazinform – Димаш Қудайбергеннинг «Чарчаган оққушлар туйғуси» (Любовь уставших лебедей) қўшиғиги олинган видеоклип энг яхши клиплар рўйхатига киритилди, деб хабар беради Kazinform.
«Россиянинг МузТВ канали 2019 йилнинг «Энг яхши 100 клипи» лойиҳасини якунлади. Рейтингда Димаш Қудайбергеннинг «Чарчаган оққушлар туйғуси» (Любовь уставших лебедей) қўшиғиги олинган видеоклипи 24-ўриндан жой олди» - дейилган ҳонанданинг «ВКонтакте»даги фан-гуруҳи саҳифасида.
«Чарчаган оққушлар туйғуси» қўшиғи сўзини россиялик шоир Михаил Гуцериев ёзди, унга Игорь Крутой мусиқа басталаган.
Эслатиб ўтамиз, Димаш Қудайберген ушбу клипини Испанияда суратга олган. Клип режиссери - Алан Бадоев. Жанри - фэнтези.