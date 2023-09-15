Астаналик велоспортчилар «Словения тури»нинг иккинчи босқичида кучли учликдан жой олди
Қолган «Астана» жамоасидан велоспортчилар босқични қуйидаги натижалар билан якунлади: Микеле Гадзоли – 51-м, Евгений Федоров – 53-м, Глеб Сирица – 54-м.
«Словения тури». Иккинчи босқич:
Prešov — Poprad. 143.9 километр
1. Тим Мерлиер (Бельгия, «Soudal-Quick Step») – 3:25:53
2. Кейс Бол (Нидерландия, «Астана»)
3. Колби Симмонс (АҚШ, «Jumbo-Visma»)
51. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») - +0:22
53. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +0:32
54. Глеб Сирица (Россия, «Астана») - +0:38
Умумий рейтинг:
1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») - 7:09:04
2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») - +1:55
3. Каспер Асгрен (Дания, «Soudal-Quick Step») – +2:16
15. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») - +5:25
71. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») - +7:59
72. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +8:09
73. Глеб Сирица (Россия, «Астана») - +8:15