Зинедин Зидан Франция миллий футбол терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
ASTANА. Кazinform — Франция футбол афсонаси, 1998 йилги жаҳон чемпиони Зинедин Зидан расман Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. У 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин истеъфога чиққан Дидье Дешамнинг ўрнини эгаллади. Дешам миллий терма жамоани 14 йил давомида бошқарган ва жамоа билан 187 та ўйинда майдонга тушган. Бу ҳақда BILD хабар берди.
— Мен француз футболини болалигимдан биламан. Менинг ягона мақсадим — бу жамоа билан ишлаш ва унинг янги ютуқларига ҳисса қўшиш. Бу менинг мураббийлик фаолиятимдаги энг бахтли кун. Ташқи кўринишим хотиржам кўриниши мумкин, аммо ичимда ҳаяжон ва қувонч бор, — деди Зидан.
Янги бош мураббий расман 1 сентябрь куни ишга киришади. У билан тузилган шартнома 2030 йилгача ва жамоани жаҳон чемпионати ва Европа чемпионатига тайёрлашни ўз ичига олади.
Маълумотларга кўра, Франция футбол федерацияси Зидан билан биринчи музокараларни 2025 йил февраль ойида бошлаган. Ўтган йилнинг ноябрь ойида эса томонлар оғзаки келишувга эришдилар. Дунёнинг етакчи клублари, жумладан, "Реал Мадрид"нинг таклифларига қарамай, Франция терма жамоасини бошқариш ҳар доим Зидан учун асосий мақсад бўлиб келган.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун ўйинда Англия терма жамоаси Францияни мағлуб этган эди.