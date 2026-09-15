Зилзиладан кейин: Газиантепда Қозоғистон томонидан қурилган Хожа Аҳмад Яссавий мактаби очилди
ASTANА. Кazinform — Туркиядаги даҳшатли зилзиладан кейин Қозоғистон томонидан қурилган Хожа Аҳмад Яссавий мактаби ўзининг илк ўқувчиларини қабул қилди. Таълим муассасаси Газиантеп провинциясининг Нурдаги туманида қурилган.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 2023 йил 6 февралдаги даҳшатли зилзиладан кейин янги мактаб қуриш ташаббуси билан чиқди. Лойиҳа Қозоғистоннинг зарар кўрган минтақани тиклашга қўшган ҳиссасини намойиш этди ва икки мамлакат ўртасидаги биродарлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш рамзига айланди.
Мактабнинг очилиш маросимида KazAID бошқаруви раиси Нурғали Аристанов, Газиантеп провинцияси губернатори ўринбосари Якуп Қилинчўғли, маҳаллий жамоатчилик вакиллари, ота-оналар ва ўқувчилар иштирок этишди.
Янги таълим муассасаси 6 минг квадрат метр майдонни эгаллайди ва 960 ўқувчига мўлжалланган. Унда 32 та бошланғич синф ва 4 та мактабгача таълим синфи мавжуд. Ҳозирда мактабда 50 нафар ўқитувчи ишлайди.
Мактаб ўқувчиларга юқори сифатли таълим ва ҳар томонлама ривожланишни таъминлайдиган замонавий инфратузилмага эга, шунингдек, ўқув жараёни учун қулай шароитлар яратилган. Ихтисослашган синф хоналари, конференция зали, кутубхона, амфитеатр, спорт майдончаси ва болалар ўйин майдончаси мавжуд.
Бино Туркия стандартларига мувофиқ лойиҳалаштирилган. Сейсмик хавфсизлик, намлик ва иссиқликдан ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган.
Ташриф давомида KazAID бошқаруви раиси Нурғали Аристанов Газиантеп провинцияси губернатори ўринбосари Якуп Килинчўғлу билан учрашди. Томонлар икки томонлама ҳамкорлик истиқболлари ва келажакдаги ҳамкорликнинг мумкин бўлган йўналишларини муҳокама қилишди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда мактаб ўқувчиларининг ота-оналари учун иш режими ўзгартирилади.