Zijin Mining Group Қозоғистондаги кончилик лойиҳаларига 600 миллион доллардан ортиқ маблағ сармоя киритади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Нурлибек Налибаев халқаро кончилик компанияси Zijin Mining Group вакиллари билан учрашди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар Қозоғистоннинг тоғ-кон ва металлургия соҳасидаги инвестициявий ҳамкорлик истиқболларини, жумладан, қаттиқ фойдали қазилмаларни ўзлаштириш ва қайта ишлаш лойиҳаларини муҳокама қилдилар.
Zijin Mining Group дунёдаги йирик кончилик компанияларидан бири ҳисобланади. 2025 йил якунларига кўра, компания 1,09 миллион тонна мис ишлаб чиқариб, жаҳон ишлаб чиқарувчилари орасида 4-ўринни эгаллади. Олтин ишлаб чиқариш ҳажми 90 тоннани ташкил этди. Компания мис захиралари бўйича дунёда 3-ўринда, олтин ва мис ресурслари бўйича — 5-ўринда, рух бўйича — 6-ўринда, литий бўйича эса 7-ўринда туради.
Қозоғистонда Zijin Mining Group Ақмола вилоятидаги «Райгородок» конида фаолият юритади. Янги олтин қазиб олиш фабрикаси қурилишига йўналтириладиган тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 600 миллион доллардан ошади. Лойиҳа йилига қўшимча 10 миллион тонна рудани қайта ишлаш қувватини яратиш ва кон-бойитиш мажмуасининг умумий қувватини 16 миллион тоннага етказишни назарда тутади.
Компания Қизилўрда вилоятидаги «Шалқия» қўрғошин-рух конига ҳам қизиқиш билдириб, лойиҳада эҳтимолий иштирок этиш имкониятларини аниқ ишлаб чиқишга тайёрлигини маълум қилди.
Учрашувда минерал хомашёни чуқур қайта ишлаш, замонавий технологияларни жорий этиш, янги иш ўринларини яратиш, шунингдек, экологик ва саноат хавфсизлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Учрашув якунлари бўйича томонлар ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари бўйича ўзаро ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жанубий Корея Қозоғистон иқтисодиётига 12 миллиард доллардан ортиқ инвестиция киритгани ҳақида хабар берилган эди.