ЖССТ шакарли ва алкоголь ичимликларга солиқларни оширишга чақирмоқда
ASTANA. Kazinform – Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳукуматларга шакарли ичимликлар ва алкоголь ичимликларга солиқларни сезиларли даражада оширишни тавсия қилди. Бу ҳақда ташкилотнинг иккита янги глобал ҳисоботида айтилган, деб хабар беради Кабар.
Ташкилот мутахассисларининг фикрига кўра, зарарли маҳсулотларга солиқларнинг пастлиги уларни арзон ва аҳоли учун қулай қилади. Натижада, семизлик, диабет, юрак-қон томир ва онкологик касалликлар кўпайиб бормоқда, жароҳатлар эса, айниқса болалар ва ёшлар орасида кўпаймоқда. Буларнинг барчаси соғлиқни сақлаш тизимига юк туширади.
ЖССТ бош директори Тедрос Адханом Гебрейесуснинг сўзларига кўра, инсон саломатлиги учун зарарли маҳсулотларга солиқлар - касалликларнинг олдини олишнинг энг самарали механизмларидан биридир. Бир томондан, бу аҳолини ҳимоя қилади, иккинчи томондан, давлат хазинасини соғлиқни сақлаш хизматларини молиялаштириш учун тўлдириш имконини беради.
Ташкилот маълумотларига кўра, бугунги кунда 116 та мамлакатда шакарли ичимликларга акциз солиғи мавжуд. Бироқ, ширин ичимликларнинг катта қисми ҳали ҳам солиқдан озод қилинган. Алкоголли ичимликларга акциз солиғи камида 167 та мамлакатда жорий этилган бўлса-да, уларнинг аксариятида солиқ ставкалари замон талабларига мос равишда қайта кўриб чиқилмаган. Натижада, алкоголь маҳсулотлар арзон ва аҳоли учун очиқ бўлиб қоляпти.
ЖССТ вакиллари алкоголь ва шакарли ичимликларга солиқларни ошириш ташаббуси аҳолининг аксарият қисми томонидан қўллаб-қувватланаётганини таъкидлаяптилар. Бу қадам нафақат зарарли маҳсулотлар истеъмолини камайтиради, балки давлат даромадларини ҳам оширади. Хулоса қилиб айтганда, олдимизда савол турибди: арзон ширинликлар ва осон маст бўлишми ёки миллат саломатлигини ҳимоя қилишми?