ЖССТ: Эбола вируси жиддий, бироқ пандемия хавфи йўқ
ASTANA. Kazinform – Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Марказий Африкада Эбола вирусининг тарқалиши билан боғлиқ вазият жиддий, бироқ ҳозирча пандемия хавфи йўқлигини айтди, деб ёзди DW.
ЖССТнинг фавқулодда вазиятлар қўмитаси раҳбари Люсиль Блумбергнинг сўзларига кўра, ташкилот вируснинг миллий ва минтақавий тарқалиш хавфини юқори деб баҳоламоқда. Бироқ, глобал хавф даражаси пастлигича қолмоқда ва пандемия эълон қилиш учун ҳеч қандай асос йўқ.
“Эбола вируси ҳаво орқали ёки тасодифий алоқа орқали юқмайди. У қон ва тана суюқликлари билан бевосита алоқа орқали юқади”, – деди Люсиль Блумберг Женевада бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
ЖССТ эксперти Анаис Леганнинг сўзларига кўра, вирус бир неча ой олдин бошланган бўлиши мумкин.
“Ҳозирда энг муҳими, юқиш занжирини узиш, беморларни изоляция қилиш ва барча шубҳали ва тасдиқланган ҳолатларга тиббий ёрдам кўрсатишдир”, – деди у.
ЖССТ бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус Конго Демократик Республикаси ва бошқа давлатларда Эбола вирусини юқтириш бўйича тахминан 600 та гумонли ҳолат қайд этилганини, 139 киши вафот этганини маълум қилди. Ўлганлар орасида тиббиёт ходимлари ҳам бор.
Ташкилот маълумотларига кўра, лабораторияда бир неча ўнлаб ҳолатлар тасдиқланган. Бироқ, беморларнинг ҳақиқий сони анча кўп бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, Конгода Эбола билан касалланган америкалик шифокор Германияга эвакуация қилинди ва Берлиндаги Charité клиникасига олиб кетилди. Германия расмийларига кўра, АҚШ маъмурияти ёрдам сўраган.
Бемор махсус изоляция бўлимида даволанмоқда. Берлин расмийлари аҳоли учун ҳеч қандай хавф йўқлигини таъкидладилар.
Аввалроқ ЖССТ Конго Демократик Республикаси ва Угандада касалликнинг ноёб штамми "Бундибугио" тарқалиши сабабли огоҳлантириш даражасини оширган эди. Ташкилот вазиятни "халқаро ташвиш туғдирадиган соғлиқни сақлаш фавқулодда ҳолати" деб атади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳозирда ушбу турдаги вирус учун вакцина ёки махсус даволаш усули мавжуд эмас. Ҳозирги вакциналар Эболанинг аввалги штаммларига қарши ишлаб чиқилган.
Эбола вируси кўпинча ўлимга олиб келади. Аввалги авж олишларда беморларнинг 25% дан 90% гача вафот этган.
Аломатлар орасида иситма, мушак оғриғи, диарея, ички қон кетиш ва аъзолар фаолиятининг ишдан чиқиши киради.
Янги вирус ҳақида биринчи марта 15 майда Конгонинг шимоли-шарқидаги Итури провинцияси расмийлари хабар беришган. Бу минтақа кўпинча қуролли можаролар майдони ҳисобланади.
ЖССТ маълумотларига кўра, Конго билан чегарадош ўнта давлат, айниқса Уганда ва Жанубий Судан, юқори хавф остида. Ташкилот ушбу мамлакатларни Эбола ҳолатларини эрта аниқлашга ва шошилинч тиббий ёрдамни кучайтиришга чақирди.