ЖССТ: Бутан итлардан одамларга қутуриш касаллиги юқишини бартараф этди
ASTANA. Kazinform — Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Бутанда итлардан одамларга қутуриш касаллиги юқишини жамоат саломатлиги муаммоси сифатида бартараф этилганини тасдиқлади. Мамлакат Жануби-Шарқий Осиё минтақасида бунга эришган биринчи давлатдир, деб хабар берди Kazinform агентлиги ЖССТга таяниб.
Ташкилот маълумотларига кўра, 2023 йил июнидан бери Бутанда итлардан юқадиган қутуриш касаллигидан одам ўлими қайд этилмаган.
ЖССТ ушбу ютуқ жамоат саломатлиги, ветеринария ва атроф-муҳит мутахассисларининг ҳамкорлигини ўз ичига олган "Ягона соғлиқ" ёндашуви доирасида ўн йилдан ортиқ давом этган иш натижаси эканлигини таъкидлади.
Мамлакатда итларни оммавий эмлаш, аҳолини назорат қилиш, эпидемиологик кузатув ва жамоатчилик билан алоқалар олиб борилди. Шубҳали ҳолатлар аниқланганда, жамоат саломатлиги ва ветеринария мутахассислари потенциал алоқадорларни аниқлаш ва агар керак бўлса, жойида тест ўтказиш учун ҳамкорлик қиладилар.
ЖССТ қарори икки босқичли баҳолашдан сўнг қабул қилинди. 2026 йил август ойида халқаро мутахассислар гуруҳи Бутаннинг соғлиқни сақлаш муассасалари ва лабораторияларига ташриф буюрди, қутуришга қарши кураш дастури маълумотларини кўриб чиқди ва Ҳиндистон билан чегарадош ҳудуддаги вазиятни баҳолади.
Мамлакат барча 20 та туманда бепул профилактика, итларни оммавий эмлаш ва одамлар ва ҳайвонлар касалликлари бўйича қўшма эпидемиологик кузатувни таъминлашда давом этади.
ЖССТ мезонларига кўра, итлардан қутуриш юқишини бартараф этишни тасдиқлаш учун мамлакатда камида икки йил давомида одамларда қутуриш билан боғлиқ ўлим ҳолатлари қайд этилмаган бўлиши ва касалликнинг қайталанишининг олдини олишга қодир тизимни сақлаб туриши керак.
Қутуриш деярли ҳар доим клиник аломатлар бошланганидан кейин ўлимга олиб келади, аммо касаллик ҳайвонларни эмлаш ва тишлашдан кейинги профилактика орқали олдини олиш мумкин.
ЖССТ маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб қутуриш юқиш ҳолатларининг 99% гача бўлган қисми итларнинг тишлаши ёки тирналишлари билан боғлиқ.