Жорий йилнинг 9 ойида 2,5 миллиард долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт қилинди
ASTANA. Kazinform – Жорий йилнинг 9 ойида 2,5 миллиард долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт қилинди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров маълум қилди.
“Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Жорий йилнинг 10 ойида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 3,1 триллион тенгени ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 9,1% га ўсишдир. Йил охири учун режа 9,3% ни ташкил этади. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда асосий капиталга инвестициялар 60% га ўсиб, 225 миллиард тенгени ташкил этди”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, қайта ишланган маҳсулотлар экспортида ҳам ижобий динамика кузатилмоқда.
“Жорий йилнинг 9 ойида экспорт ҳажми 2,5 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 32,4% га ўсишдир. Ўсишнинг катта қисми ун ва ёғ ишлаб чиқариш саноати томонидан таъминланмоқда. Бу даврда ун ишлаб чиқариш 2,8 миллион тоннага етди, бу ўтган йилга нисбатан 7 фоизга кўп, ўсимлик ёғи 21,7 фоизга ўсиб, 726 минг тоннани ташкил этди. Сут ишлаб чиқариш 4,7 фоизга ўсиб, 550 минг тоннани ташкил этди. Дон маҳсулотлари 10 фоизга, колбаса маҳсулотлари 7,8 фоизга ўсди”, — деди Айдарбек Сапаров.
Вазир саноатни рағбатлантириш чоралари кўрилаётганини айтди.
“Қайта ишлаш саноати Шимолий Қозоғистон вилояти тажрибасига асосланиб, йиллик 2,5 фоизлик фоиз ставкаси билан кредитлар бериладиган соҳалар рўйхатига киритилди. 2024 йилдан бошлаб айланма маблағларни тўлдириш учун 5 фоизли имтиёзли кредит берилди ва 12 та корхона 35 миллиард тенге миқдорида молиялаштирилди. Бу йил 44,3 миллиард тенге ажратилди, бу 100 га яқин корхонани қамраб олди. Келгуси йилда молиялаштириш миқдорини 1,5 баравар ошириш режалаштирилган”, — деди у.