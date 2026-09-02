Жон Тернус Apple компанияси бош директори лавозимига расман киришди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил 1 сентябрда Жон Тернус Американинг Apple корпорацияси бош директори лавозимига расман киришди. Ушбу лавозимда у Тим Кукнинг ўрнини эгаллади, деб хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
Кук компания директорлар кенгашининг ижрочи раиси бўлди. Apple компанияси раҳбариятдаги ўзгариш ҳақида 2026 йил 20 апрелда маълум қилган эди.
Жон Патрик Тернус 1975 йилда АҚШнинг Калифорния штатида туғилган. 1997 йилда Пенсильвания университетида машинасозлик муҳандислиги мутахассислиги бўйича бакалавр даражасини олган. Apple компаниясига келгунга қадар Virtual Research Systems компаниясида механик муҳандис бўлиб ишлаган.
Тернус Apple компаниясига 2001 йилда қўшилган. Дастлаб у аппарат воситаларини ишлаб чиқиш билан шуғулланган, жумладан Apple Cinema Display мониторлари йўналишида ишлаган. 2013 йилда Тернус Apple компаниясининг аппарат воситалари бўйича вице-президенти бўлди. Бу лавозимда у iPad ва Mac қурилмаларини ишлаб чиқиш ишларига раҳбарлик қилди, шунингдек, AirPods ва компаниянинг бошқа маҳсулотларини яратишда иштирок этди.
2021 йилда Тернус Дэн Риччионинг ўрнига аппарат воситаларини ишлаб чиқиш бўйича катта вице-президент лавозимига тайинланди. У iPhone, iPad, Mac, AirPods ва Apple компаниясининг бошқа қурилмалари аппарат қисмларини ишлаб чиқишга раҳбарлик қилди. Шунингдек, Mac компьютерларини компаниянинг ўзи ишлаб чиққан процессорларга ўтказиш жараёнида фаол иштирок этди.
Фаолияти давомида у iPhone, Mac, iPad ва Apple Watch каби маҳсулот қаторларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш ишларига раҳбарлик қилди. Тернус AirPods, шунингдек, iPhone 17 сериясини ўз ичига олган iPhone’нинг кейинги авлодлари, жумладан Pro, Pro Max ва iPhone Air каби янги қурилмалар тақдимотида иштирок этди.