OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:30, 06 Август 2025 | GMT +5

    Жибек Қуламбаева Сербиядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 294-ракеткаси Жибек Қуламбаева Куршумлийска Баня (Сербия) ITF W35 турнирининг 1/8 босқичига чиқди.

    Қуламбаева
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг 4-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи россиялик Дарья Садиковага қарши яккалик баҳсида кортга чиқди.

    Жибек биринчи сетда 4:6 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, камбэк амалга оширишга муваффақ бўлди – 6:2, 6:3.

    Қизиқарли кечган баҳс 2 соат 19 дақиқа давом этди.

    Жибек Қуламбаева чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 516-ракеткаси, Польша вакили Даря Кучер ёки 776-ўриндаги даниялик Ребекка Мунк-Мортенсен билан куч синашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бейбит Жуқаев Чикагодаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Экспорт Жибек Қуламбаева
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!