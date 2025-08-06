11:30, 06 Август 2025 | GMT +5
Жибек Қуламбаева Сербиядаги турнирни муваффақиятли бошлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 294-ракеткаси Жибек Қуламбаева Куршумлийска Баня (Сербия) ITF W35 турнирининг 1/8 босқичига чиқди.
Турнирнинг 4-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи россиялик Дарья Садиковага қарши яккалик баҳсида кортга чиқди.
Жибек биринчи сетда 4:6 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, камбэк амалга оширишга муваффақ бўлди – 6:2, 6:3.
Қизиқарли кечган баҳс 2 соат 19 дақиқа давом этди.
Жибек Қуламбаева чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 516-ракеткаси, Польша вакили Даря Кучер ёки 776-ўриндаги даниялик Ребекка Мунк-Мортенсен билан куч синашади.
