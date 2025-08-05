19:49, 05 Август 2025 | GMT +5
Бейбит Жуқаев Чикагодаги турнирда рақибини мағлуб этди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 203-ракеткаси Бейбит Жуқаев Чикагодаги (АҚШ) челленжер турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Турнирнинг 5-ракеткаси бўлган қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини рейтингда 321-ўринни эгаллаб турган америкалик Патрик Малоунига қарши ўтказди.
Маҳаллий спортчи биринчи сетда 6:4 ҳисобида зафар қучди.
Бироқ шундан сўнг Бейбит ўйин тизгинини ўз қўлига олди ва камбэк қилишга муваффақ бўлди – 6:3, 6:4.
Икки соат 15 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Жуқаев 18 та эйс билан бирга учта брейк-пойнтнинг иккитасидан фойдаланди. Малоуни 6 та эйс ва 1 та брейкдан (10 та брейк-пойнт) ошиб кета олмади.
Бейбит Жуқаевнинг навбатдаги рақиби кейинроқ аниқланади.