    Бейбит Жуқаев Чикагодаги турнирда рақибини мағлуб этди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 203-ракеткаси Бейбит Жуқаев Чикагодаги (АҚШ) челленжер турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Бейбіт Жұқаев
    Фото: olympic.kz

    Турнирнинг 5-ракеткаси бўлган қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини рейтингда 321-ўринни эгаллаб турган америкалик Патрик Малоунига қарши ўтказди.

    Маҳаллий спортчи биринчи сетда 6:4 ҳисобида зафар қучди.

    Бироқ шундан сўнг Бейбит ўйин тизгинини ўз қўлига олди ва камбэк қилишга муваффақ бўлди – 6:3, 6:4.

    Икки соат 15 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Жуқаев 18 та эйс билан бирга учта брейк-пойнтнинг иккитасидан фойдаланди. Малоуни 6 та эйс ва 1 та брейкдан (10 та брейк-пойнт) ошиб кета олмади.

    Бейбит Жуқаевнинг навбатдаги рақиби кейинроқ аниқланади.

     

