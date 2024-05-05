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    11:26, 05 Мумкин 2024 | GMT +6

    Жибек Қуламбаева фаолиятида илк бор ITF W35 турнирининг ярим финалига чиқди

    Жибек Куламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева (492 WТА) Ҳаммаметда (Тунис) ITF W35 тоифасидаги турнирнинг ярим финалига чиқди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.

    Мусобақанинг чорак финалида қозоғистонлик теннисчи россиялик Диана Демидовани (753 WТА) 7:6 (8:6), 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Жибек финал йўлланмаси учун япониялик Икуми Ямазаки (790 WТА) билан куч синашади.

    Яккалик баҳсларида Жибек Қуламбаева ўз фаолиятида 4 марта ITF чемпионлигини қўлга киритган, бироқ ҳеч қачон қозоғистонлик теннисчи W35 тоифаси ярим финалида ўйнамаган.

    Теглар:
    Теннис Спорт Жибек Қуламбаева Тунис
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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