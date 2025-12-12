Жетису вилоятида уч йил ичида бир миллион квадрат метр уй-жой қурилди
ASTANA. Kazinform — Вилоят ҳокими Бейбит Исабаевнинг сўзларига кўра, 2023 ва 2025 йиллар оралиғида Жетису вилоятида бир миллион квадрат метр уй-жой — 13 498 та янги квартира фойдаланишга топширилган, деб хабар беради Kazinform.
Унинг сўзларига кўра, жами 6689 та квартира бюджет маблағлари ҳисобидан қурилган. Улардан 388 таси эскирган биноларда яшовчиларни кўчириш учун, яна 2362 таси эса ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳлар учун мўлжалланган.
Ҳокимнинг таъкидлашича, вилоятда 43 100 киши уй-жой олиш учун навбатда турибди, улардан 13 200 нафари ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳлардан. Талдиқорғаннда эса 20 200 киши, жумладан, ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳлардан 6 900 нафари навбатда турибди.
— Сўнгги уч йил ичида янги қурилган ёки таъмирлашга муҳтож ижтимоий объектларнинг ўртача таъмирлаш даражаси 55,8 фоизни ташкил этди, 276 та объект модернизация қилинди, — дея қўшимча қилди ҳоким.
Жумладан, 41 та мактаб (41,8%), 162 та соғлиқни сақлаш муассасаси (63,8%), 34 та маданият объекти (36,2%) ва 39 та спорт объекти (79,6%).
Эслатиб ўтамиз, Жетисуда 27 та янги ишлаб чиқариш объекти очилди ва 1500 та иш ўрни яратилди.