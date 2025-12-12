Жетисуда 27 та янги ишлаб чиқариш объекти очилди ва 1500 та иш ўрни яратилди
ASTANA. Kazinform — Жетису вилоятида жорий йилнинг дастлабки 10 ойида барча соҳаларда ўсиш кузатилмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокими Бейбит Исабаев ҳисобот йиғилишида маълум қилди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, йил охирига келиб, Жетису вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулоти 2,7 триллион тенгени ташкил этади.
“Йил бошидан бери минтақавий иқтисодиётга 397 миллиард тенге сармоя киритилди, бу 17% га ўсишдир. 2023-2025 йилларда бизнинг минтақамизда 108 минг иш ўрни яратилди, шундан 70 мингдан ортиғи доимий иш ўринларига жойлаштирилди. Натижада ишсизлик даражаси 4,7% га камайди, ижтимоий ёрдам олувчилар сони икки баравар камайди”, — деди Б. Исабаев Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Вилоятда ўртача ойлик иш ҳақи 18% га ўсиб, 331 минг тенгени ташкил этди, аҳоли жон бошига ўртача даромад эса 19% га ўсиб, 172 минг тенгега етди.
Шу билан бирга, бу йил Жетисуда саноат ишлаб чиқариши 5% га ошади. 2023-2025 йилларда 27 та янги ишлаб чиқариш объекти ишга туширилади, 7 та мавжуд корхона кенгайтирилади ва 1,5 мингта янги иш ўринлари яратилади.
Йирик заводлар қаторида саноат стационар батареяларини ишлаб чиқарадиган «ASMA Industrial» янги заводи, Алакўл ва Сарқан туманларида, Текели ва Талдиқўрғон шаҳарларида қурилган 50 МВт қувватга эга иккита шамол электр станцияси бор.