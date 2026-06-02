ЖЧ-2027: Қозоғистон хоккей терма жамоасининг рақиблари кимлар
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон хоккей терма жамоасининг 2027 йилги элит дивизиондаги рақиблари аниқланди.
Мусобақа келгуси йилнинг 14-30 май кунлари бўлиб ўтади.
Қозоғистонлик хоккейчилар жаҳон чемпионатида В гуруҳида иштирок этадилар.
Уларнинг рақиблари Канада, АҚШ, Чехия, Германия, Дания, Норвегия ва Венгрия.
А гуруҳида Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Словения ва Украина ўзаро куч синашадилар.
Шуни таъкидлаш керакки, бу йилги жаҳон чемпионатида Финляндия терма жамоаси финалда қўшимча вақтда Швейцарияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учинчи ўрин эса Канадани қўшимча вақтда 3:2 ҳисобида мағлуб этган Норвегия терма жамоасига насиб этди.
Бу йил Италия ва Буюк Британия терма жамоалари элит дивизиондан чиқиб қолди. Уларнинг ўрнини биринчи дивизионда дастлабки икки ўринни эгаллаган Қозоғистон ва Украина терма жамоалари эгаллади.
Хоккей бўйича жаҳон чемпионати 1920 йилдан бери мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда. Канада — 28, Россия (СССР) — 27, Чехия (Чехословакия) — 13, Швеция — 11, Финляндия — 4, АҚШ — 3, Буюк Британия ва Словакия чемпионатда бир мартадан чемпиион бўлишган.