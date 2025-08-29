Жароҳат олган франциялик боксчига Чимкентда шошилинч операция қилинди
SHYMKENT. Kazinform – Спортчи мусобақа вақтида жароҳат олиб, тезкор равишда тиббий муассасага етказилган.
Чимкент шаҳар 1-сонли клиникалик шифохонасида Франция фуқароси, профессионал боксчи Klaus Demeriга шошилинч операция қилинди. Шифокорлар текшируви давомида беморга «ташқи бурин суякларининг ёпиқ синиши, чап гаймор бўшлиғининг орбитал девори силжиш билан сингани, кўз олмосининг юмшоқ тўқималари гаймор бўшлиғига тушиши билан кечувчи жароҳат» деган мураккаб диагноз қўйилди.
“Пациент дарҳол ЛОР бўлимига ётқизилиб, суяк синдиқларини репозиция қилиш ҳамда эндоскопик баллонопластика операцияси ўтказилди. Жарроҳлик муваффақиятли якунланиб, боксчи бешинчи куни қониқарли ҳолатда шифохонадан чиқарилди. Хорижлик спортчи шифокорларга самимий миннатдорлик билдириб, Чимкент тиббиётининг касбий даражасига юқори баҳо берди”, – дейилади Чимкент шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси тарқатган маълумотда.