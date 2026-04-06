Жанубий Кореянинг собиқ президенти апелляция судида сўнгги сўзини айтади
ASTANA. Kazinform — Бугун Сеул апелляция судида адолатга тўсқинлик қилиш ва қисқа муддатли ҳарбий ҳолат жорий этиш билан боғлиқ бошқа жиноятларда айбланаётган Жанубий Кореянинг собиқ президенти Юн Сок Ёлга қарши иш бўйича якуний суд мажлиси бўлиб ўтади, деб хабар беради Yonhap.
Суд жараёни Сеул Олий судида маҳаллий вақт билан соат 14:00 да бошланди. Апелляция Юн Сок Ёль ва махсус прокурор Чо Ын Сок жамоаси биринчи инстанция судининг беш йилга озодликдан маҳрум қилиш ҳукми устидан шикоят қилганидан кейин бошланди.
Собиқ президент январь ойида терговчиларга тўсқинлик қилиш ва фақат танланган вазирлар маҳкамаси аъзоларини ҳарбий ҳолат режасини муҳокама қилишга таклиф қилишда айбдор деб топилди. У шунингдек, ҳарбий ҳолат тўғрисидаги фармон бекор қилингандан сўнг сохта нашр яратиш ва кейин ўчиришда айбланди. Бироқ, суд уни сохта пресс-релизларни тарқатиш айбловидан оқлади.
Якуний мажлисда суд далилларни текширишни якунлайди, жазо тайинлаш таклифини ва махсус прокурор жамоасининг позициясини, шунингдек, ҳимоя томонининг якуний далилларини ва Юн Сок Ельнинг сўнгги сўзини эшитади. Ҳукм июнь ойининг охирига белгиланган.
Собиқ президент 2024 йил декабрь ойида ҳарбий ҳолат эълон қилиниши, рафиқасининг коррупцияга алоқадорлиги ва 2023 йилда денгиз пиёдасининг ўлими билан боғлиқ жами саккизта суд иши билан юзлашмоқда. Суд уни февраль ойида ҳарбий ҳолат эълон қилиш орқали қўзғолон уюштиришда айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилди.