Жанубий Кореяда туғилиш кўрсаткичи сўнгги етти йилдаги энг юқори даражага етди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Кореяда 2024 йил март ойида туғилиш кўрсаткичи сўнгги етти йилдаги энг юқори даражага кўтарилди. Бу ўсиш никоҳлар сонининг ортиши билан боғланмоқда.
Март ойида мамлакатда жами 25 200 нафар чақалоқ дунёга келган. Бу 2019 йил март ойидан бери энг юқори кўрсаткич ҳисобланади (ўшанда 27 049 нафар бола туғилган).
2024 йил январь–март ойлари оралиғида жами 75 013 нафар чақалоқ туғилган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 14,8 фоизга юқори. Бу ҳам 2019 йилдан бери биринчи чоракдаги энг яхши натижа ҳисобланади.
Мамлакатда 2024 йил июль ойидан бошлаб янги туғилган болалар сонининг босқичма-босқич ортиши тенденцияси кузатилмоқда.
Шунга қарамай, туғилиш даражаси ҳануз ҳар бир аёл ҳисобига 2,1 нафар боладан паст бўлиб, аҳоли сонини табиий равишда барқарор сақлаб туриш учун етарли эмас.
Ҳукумат туғилиш даражасини ошириш учун турли чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Улар қаторида молиявий қўллаб-қувватлаш, болаларга қараш хизматларини кенгайтириш ва кўп болали оилаларга қўшимча имтиёзлар бериш каби чоралар бор.
Бундан аввал Жанубий Корея президенти туғилиш кўрсаткичини ошириш учун иш вақтининг қисқартириш ғоясини илгари сурган эди.