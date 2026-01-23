Жанубий Кореяда СИ хавфсизлиги тўғрисидаги қонун кучга кирди
АSTANА. Kazinform — Бу - "Сунъий интеллектни ривожлантириш ва унга ишончни шакллантириш асослари тўғрисидаги асосий қонун" тўғрисидаги ҳужжат, деб хабар беради Yonhap.
Ҳужжат сунъий интеллект ривожланиши билан боғлиқ дезинформация ва бошқа эҳтимолий хавфларга қарши курашиш учун меъёрий базани шакллантиради. Мамлакатнинг Фан вазирлиги маълумотига кўра, ҳукумат миллий миқёсда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича комплекс кўрсатмаларни тасдиқлаган. Қонун дипфейклар ва СИ-моделлар орқали яратилиши мумкин бўлган дезинформацияга қарши курашда компаниялар ва ишлаб чиқувчиларнинг масъулиятини оширишга қаратилган. Шунингдек, ҳукуматга текширув ўтказиш ва қонунбузарликлар учун жарима солиш ваколатини беради.
Ҳужжатда "юқори хавфли сунъий интеллект" тушунчаси киритилади. Унга инсонларнинг кундалик ҳаёти ёки хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган контентни яратадиган СИ-моделлар киради. Бунга ишга жойлашиш, кредит баҳолаш ва тиббий маслаҳат бериш соҳалари киради.
Бундай юқори хавфли СИ-моделлардан фойдаланадиган ташкилотлар фойдаланувчиларни хизмат сунъий интеллект асосида эканлиги ҳақида хабардор қилишга ва уларнинг хавфсизлиги учун жавоб беришга мажбур. Шунингдек, СИ орқали яратилган контент уни сунъий йўл билан яратилганини кўрсатадиган watermark билан белгиланиши керак.
— Сунъий интеллект орқали яратилган контентни белгилаш — дипфейк яратиш каби технологияларни нотўғри фойдаланишнинг олдини олиш учун энг кам хавфсизлик чорасидир, — деди вазирлик вакили.
Жанубий Кореяда СИ хизматларини кўрсатадиган ва қуйидаги талаблардан камида биттасига жавоб берадиган глобал компаниялар маҳаллий вакил тайинлашга мажбур:
- йиллик глобал даромади 1 трлн вондан (тахминан $681 млн) ошадиганлар;
- мамлакат ичидаги сотуви 10 млрд вондан юқори;
- мамлакатда кунига камида 1 млн фаол фойдаланувчиси борлар.
Ҳозирги вақтда бу талабларга OpenAI ва Google жавоб беради.
Қонун талабларини бузганлик учун 30 млн вонгача жарима кўзда тутилган. Шунингдек, ҳукумат хусусий секторга янги талабларга мослашиш учун бир йиллик ўтиш даврини жорий қилишни режалаштирмоқда. Қонунда сунъий интеллект индустриясини ривожлантиришга қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам қамраб олинган. Фан вазири ҳар уч йилда СИ соҳасида янгиланган давлат режасини тақдим этишга мажбур.
Эслатиб ўтамиз, Гонконг генератив сунъий интеллектни янги соҳаларга жалб қилмоқда.