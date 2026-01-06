Гонконг генератив сунъий интеллектни янги соҳаларга жалб қилмоқда
ASTANА. Кazinform – Гонконг Валюта бошқармаси (HKMA) кейинги беш йил ичида молиявий технологияларни ривожлантириш ва иқтисодиётнинг турли соҳаларига сунъий интеллектни жорий этиш бўйича бошқа молиявий регуляторлар билан музокаралар олиб бормоқда, деб хабар беради South China Morning Post.
Ушбу ташаббус беш йиллик Fintech 2030 режасининг бир қисми сифатида амалга оширилмоқда. Ушбу режанинг бир қисми сифатида HKMA шаҳарнинг генератив сунъий интеллект "қум қутиси"ни кенгайтириш ва уни янги соҳаларга тарқатишни режалаштирмоқда. Бу хавфларни бошқариш сифатини, фирибгарликни аниқлаш самарадорлигини ва мижозларга хизмат кўрсатиш даражасини ошириши кутилмоқда.
— Турли соҳалардаги нуқтаи назарларнинг хилма-хиллиги, айниқса, сунъий интеллект каби тез ривожланаётган соҳада янада ижодий ва самарали ечимларга олиб келиши мумкин. Турли соҳаларда сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва такомиллаштириш учун фойдали бўлиши мумкин бўлган турли хил маълумотлар мавжуд, — деб таъкидлади HKMA раҳбари Эдди Юэ Вайман.
Унинг сўзларига кўра, ташаббус доирасини кенгайтириш ва кенгроқ саноат иштирокини рағбатлантириш учун Суғурта маъмурияти ва Қимматли қоғозлар ва фьючерслар комиссияси каби асосий молиявий регуляторлар билан маслаҳатлашувлар давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг асосий сунъий интеллект сектори ҳажми 1 триллион юандан (142 миллиард доллар) ошди.