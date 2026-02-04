Жанубий Кореяда миллионерлар сони мерос солиғи туфайли камайиб бормоқда
ASTANA. Kazinform — Жанубий Корея мерос солиқларининг қатъий тизими туфайли бадавлат фуқароларнинг оммавий равишда мамлакатни тарк этиши кузатилаётган давлатлар қаторига кирди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Сешанба куни Британиянинг Henley & Partners консалтинг компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги таҳлил шуни кўрсатдики, ўтган йили Жанубий Кореяни 2400 миллионер тарк этган. Бу кўрсаткич 2024 йилда рўйхатга олинган 1200 миллионердан икки баравар кўп. Шундай қилиб, Жанубий Корея миллионерларнинг кетиши бўйича дунёда Буюк Британия, Хитой ва Ҳиндистондан кейин тўртинчи ўринни эгаллади, деб ёзади South China Morning Post.
“Капитал миграциясининг тезлашишининг асосий сабаби Кореядаги мерос солиғи ставкасининг юқори бўлиши бўлиши мумкин. У 60 фоизгача етади”, — деди Корея Савдо-саноат палатаси (KCCI) вакили.
Миллий ассамблея дунёдаги энг юқори мерос солиғи ставкасини пасайтириш тўғрисидаги қонун лойиҳасини муҳокама қилишни вақтинча тўхтатганлиги сабабли, бизнес ҳамжамияти 2072 йилга келиб Кореянинг мерос солиғи даромади 35,8 триллион вонга (тахминан 25 миллиард АҚШ доллари) етиши мумкинлигини тахмин қилади. 2024 йилда эса бу кўрсаткич 9,6 трлн вонни ташкил этган.
Бу прогноз солиққа тортиладиган шахслар сонининг барқарор ўсиши билан боғлиқ. Бу қонунчиликка киритилган ўзгартиришларнинг бир неча бор кечиктирилиши ва одамларнинг умр кўриш давомийлигининг ошиши билан боғлиқ.
KCCI ҳукуматни йирик компанияларни мерос қилиб олувчи шахсларга мерос солиғини 20 йил давомида бўлиб-бўлиб тўлашга рухсат беришга чақирди. Ҳозирда бундай имконият фақат кичик ва ўрта бизнес меросхўрлари учун тақдим этилади. Ва жисмоний шахслардан ёки йирик конгломератлар эгаларидан активларни мерос қилиб олганлар солиқни 10 йил ичида тўлиқ тўлашлари шарт.