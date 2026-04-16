Жанубий Корея Қозоғистондан 18 миллион баррель нефть сотиб олиш бўйича келишувга эришди
ASTANА. Кazinform – Жанубий Корея Яқин Шарқдаги беқарорлик шароитида Қозоғистондан муқобил йўллар орқали 18 миллион баррель нефть сотиб олиш учун келишувга эришди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Бу ҳақда Корея Республикаси Президентининг махсус вакили ва Президент аппарати бошлиғи Кан Хун Шик маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Жанубий Корея Қозоғистон, Ўмон, Саудия Арабистони ва Қатар билан 2026 йил охирига қадар 273 миллион баррель нефть етказиб бериш бўйича шартнома имзолаган.
Бу масала 8 апрель куни Қозоғистонга ташриф чоғида муҳокама қилинди.
"Қозоғистон билан музокаралар натижасида 18 миллион баррель нефть етказиб бериш бўйича келишувга эришилди. Бундан ташқари, икки мамлакат ўртасида юқори даражадаги тўғридан-тўғри ўзаро таъсирнинг янги канали яратилди", —деди Кан Хун Шик.
Шунингдек, 2,1 миллион тоннагача енгил нефть маҳсулотлари етказиб бериш бўйича келишувга эришилди.
Унинг сўзларига кўра, сотиб олинган нефть ва енгил нефть маҳсулотлари Ҳормуз бўғозидан ўтмайдиган муқобил йўллар орқали ташилади. Бу ички бозорни барқарорлаштиришга сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Жанубий Корея Ўмонда тахминан 5 миллион баррель нефть ва 1,6 миллион тоннагача енгил нефть маҳсулотларини импорт қилишни режалаштирмоқда. Саудия Арабистони эса 200 миллион баррелгача нефть ва камида 500 минг тонна енгил нефть маҳсулотларини етказиб беради.
Эслатиб ўтамиз, 7 апрель куни Жанубий Корея Ҳормуз бўғозидаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашиши сабабли нефть етказиб беришнинг муқобил йўлларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берилган эди.
8 апрель куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бу масалани Кан Хун Шик билан муҳокама қилди.
Шу куни Бош вазирнинг биринчи ўринбосари Роман Скляр Корея делегацияси, жумладан, Савдо, саноат ва ресурслар вазири Ким Чон Кван билан музокаралар олиб борди. Томонлар энергетика ва саноат соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини кўриб чиқдилар.