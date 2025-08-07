Жанубий Корея хитойлик туристлар учун вақтинчалик визасиз тартибни жорий қилди
ASTANA. Kazinform – Жанубий Корея 2025 йил 29 сентябрдан 2026 йил июнигача Хитойдан келадиган туристик гуруҳлар учун визасиз кириш имконини яратади. Бу тадбир Осиё-тинч океани ҳамкорлик ташкилоти (APEC) саммити арафасида хорижий сайёҳлар оқимини ошириш мақсадида амалга оширилмоқда, деб хабар беради Reuters агентлиги.
Корея Республикаси Туризм вазирлигининг маълум қилишича, Хитойда октябрь ойи бошидаги байрамлар даврига қадар визасиз режимни жорий этиш тўғрисидаги қарор сайёҳлар оқими тикланаётган бир пайтда иқтисодиётни рағбатлантиришга қаратилган.
Бу ҳақда Жанубий Кореяда 31 октябрь – 1 ноябрь кунлари Кёнжуда ўтадиган APEC халқаро форуми олдидан туризм соҳасини қўллаб-қувватлаш бўйича йиғилишдан кейин маълум қилинди.
Визасиз кириш ҳақидаги янгиликлар замирида жанубийкореялик универмаглар, казинолар, меҳмонхоналар ва косметика ишлаб чиқарувчиларнинг акциялари қиймати ошди. Жумладан, Hyundai универмаги акциялари 7,1% га, Hotel Shilla – 4,8% га, Paradise казинолар тармоғи – 2,9% га ва Hankook Cosmetics – 9,9% га кўтарилди.
Маълумот учун, визасиз кириш таклифи илк бор март ойида Хитой 2024 йил ноябридан Жанубий Корея ва яна бир нечта давлат фуқароларини визадан озод қилганидан сўнг эълон қилинган эди.