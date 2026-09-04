Жанубий Корея 2027 йилда Сеулдан вазирликларни кўчиришни бошлайди
ASTANА. Кazinform – Жанубий Корея Сеулдаги бир қатор вазирликлар ва давлат идораларини Сежон маъмурий марказига кўчириш бўйича катта режани эълон қилди, деб хабар беради Yonhap.
Биринчи кўчириш 2027 йилда бошланади ва ҳудудий ривожланишнинг мувозанатли стратегиясининг бир қисми бўлади.
Ҳукумат маълумотларига кўра, Адлия вазирлиги ва Гендер тенглиги вазирлиги келгуси йилнинг биринчи ярмида Сежонга кўчирилади. Шаҳар Жанубий Корея пойтахтидан тахминан 110 километр жанубда жойлашган.
Бош вазир Хан Сон Сук идораларнинг кўчирилиши пойтахтда ҳукумат функцияларининг концентрациясини камайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 2029 йилга қадар Сежонда Президент девони, 2030 йилга қадар Миллий ассамблея зали қуриб битказилади.
Ички ишлар вазири Юн Хо Чжун кўчириладиган идораларнинг якуний рўйхати йил охирига қадар эълон қилинишини эълон қилди. Ташқи ишлар вазирлигини кўчириш имконияти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Дастур 2012 йилда бошланганидан бери Сежонга 44 та давлат ташкилоти, жумладан, Бош вазир девони кўчирилди. Келгуси йилларда яна 350 та муассаса кўчирилиши режалаштирилган. Бундан ташқари, функцияларни бирлаштириш ва ислоҳотлар натижасида давлат тузилмалари сони 109 тага қисқартирилади.
— Биз янги қийинчиликларга жавоб бериш учун давлат муассасаларини ислоҳ қилмоқдамиз, — деди Хан Сон Сук.
Унинг сўзларига кўра, баъзи идоралар қонунчиликка ўзгартириш киритишга ҳожат қолдирмасдан дарҳол ўз режаларини амалга оширишни бошлайдилар.
Эслатиб ўтамиз, Жанубий Корея ҳукуматида йирик кадрлар ўзгариши кутилмоқда.