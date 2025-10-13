Жанубий Каролинада бардаги отишмада 4 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Каролина штатининг Сент-Хелена шаҳридаги гавжум барда содир бўлган отишмада тўрт киши ҳалок бўлди, 20 киши яраланди, деб хабар беради Anewz.
Бофорт округи шерифи идорасининг маълумотига кўра, отишма вақтида юзлаб одамлар Willie’s Bar and Grill’га тўпланган бўлиб, жабрланувчилар ва гувоҳлар хавфсизлик учун яқин атрофдаги биноларга қочиб кетган.
Депутатларнинг айтишича, воқеа жойида тўрт киши ҳалок бўлган, яна 20 киши яраланган. Улардан тўрт нафари оғир аҳволда маҳаллий шифохоналарда қолган.
Шериф идораси тергов давом этаётганини ва расмийлар гумондорларни қидираётганини айтди. Отишма қасдданми ёки тасодифми, ҳозирча номаълум.
Бу йил Қўшма Штатларда кўчаларда ва жамоат жойларида отишмалар сони ортди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Шимолий Каролина штати Саутпорт шаҳрида номаълум шахс бар ёнида ўт очиб, уч кишини ўлдирган эди.