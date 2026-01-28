19:36, 28 Январь 2026 | GMT +5
Жанубий Америкадан ноёб ҳайвонлар Алмати ҳайвонот боғига келтирилди
ALMATY. Kazinform - Алмати ҳайвонот боғига Жанубий Америка фаунасининг ноёб ҳайвонлари - тўрт оёқли чумолихўрлар деб ҳам аталадиган бир жуфт тамандуа етиб келди.
Ҳайвонот боғи маълум қилишича, янги яшовчилар — Тео ва Лара — 2023 йил апрель ойида туғилган. Тамандуалар энг ноодатий ҳайвонлардан бири ҳисобланади: уларнинг энг яқин қариндошлари ялқовлар бўлиб, ўзлари эса дўстона хулқи, ўйноқилиги ва юқори фаоллиги билан ажралиб туради.