Жануби-Шарқий Осиёдаги сув тошқинлари: 1100 дан ортиқ одам ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Сешанба куни Индонезиянинг Суматра оролида вайронкор сув тошқинлари ва кўчкилар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 631 тага етди, қарийб бир миллион киши эвакуация қилинди, деб хабар беради Kazinform English Al Arabiyaга таяниб.
Қутқарувчилар шунингдек, бедарак йўқолган 472 кишини қидирмоқда.
Индонезиянинг Табиий офатларни бошқариш агентлиги маълумотларига кўра, 28 мингдан ортиқ уй шикастланган, бу 1,5 миллион кишига таъсир кўрсатган.
Тропик бўронлар туфайли кучайган муссонлар сўнгги йилларда Жануби-Шарқий Осиёдаги энг кучли сув тошқинларидан бирига сабаб бўлди.
Сув тошқинлари Шри-Ланкада 334 киши ва Таиландда 176 кишининг ҳаётига зомин бўлди.
Метеорологларнинг фикрига кўра, Жануби-Шарқий Осиёдаги экстремал об-ҳаво шароитлари Филиппин устидан ўтган “Кото” тайфунининг ўзаро таъсири туфайли юзага келган бўлиши мумкин.
BBC маълумотларига кўра, минтақада одатда июндан сентябргача давом этадиган йиллик муссон мавсуми кўпинча кучли ёғингарчиликларни келтириб чиқаради.
Алоҳида экстремал об-ҳаво ҳодисаларини иқлим ўзгариши билан боғлаш қийин бўлса-да, олимларнинг таъкидлашича, бу тез-тез ва кучли бўронларга олиб келмоқда, бу эса ўз навбатида кучли ёғингарчилик, тўсатдан сув тошқинлари ва кучли шамолларга олиб келади.