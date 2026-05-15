Жания Бекмуҳамбетова Тошкентдаги турнирда олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Теннис бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Жания Бекмуҳамбетова Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтган WTT Youth Contender сериясидаги йирик турнирда ғолиб чиқди.
13 ёшгача бўлган ёш тоифасида Қозоғистон спортчисига тенг келадиган рақиб топилмади. ҚР Миллий Олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мусобақа давомида Бекмуҳамбетова олти учрашув ўтказиб, барчасида ғалаба қозонган.
Финалда теннисчимиз Ясмина Назаровани (Ўзбекистон) 3:0 (11:7, 11:3, 11:7) ҳисобида мағлуб этди.
Бекмуҳамбетова жаҳон рейтингида еттинчи ўринда.