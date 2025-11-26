OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:37, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жанибек Алимханули жангини қачон ва қаерда томоша қилиш мумкин

    ASTANA. Kazinform — Маълумки, бунгача WBO ва IBF йўналишлари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлган Жанибек Алимханули 6 декабрда Эрисланди Ларага қарши жанг ўтказади. Ушбу жангни қачон ва қаерда кўриш мумкинлиги маълум бўлди.

    Жанибек Алимханулы впервые выступит в платных трансляциях: появилась афиша
    Фото: Instagram / janibek_alimkhanuly

    Учинчи жаҳон чемпионлиги учун жанг АҚШнинг Сан-Антонио шаҳридаги Frost Bank Center аренасида бўлиб ўтади.

    Qazaqstan ва Qazsport телеканаллари Алимханули жангини жонли эфирда намойиш этади. Ушбу каналларда бокс жанги эрталаб соат 6:00да бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонлик боксчи Жанибек Алимханули билан жангга тайёр эканини айтди.

    Теглар:
    Бокс Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!