14:37, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Жанибек Алимханули жангини қачон ва қаерда томоша қилиш мумкин
ASTANA. Kazinform — Маълумки, бунгача WBO ва IBF йўналишлари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлган Жанибек Алимханули 6 декабрда Эрисланди Ларага қарши жанг ўтказади. Ушбу жангни қачон ва қаерда кўриш мумкинлиги маълум бўлди.
Учинчи жаҳон чемпионлиги учун жанг АҚШнинг Сан-Антонио шаҳридаги Frost Bank Center аренасида бўлиб ўтади.
Qazaqstan ва Qazsport телеканаллари Алимханули жангини жонли эфирда намойиш этади. Ушбу каналларда бокс жанги эрталаб соат 6:00да бошланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонлик боксчи Жанибек Алимханули билан жангга тайёр эканини айтди.