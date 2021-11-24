09:31, 24 Ноябр 2021 | GMT +6
Жанибек Aлимханули жаҳон рейтингида юқорига кўтарилди
NUR-SULTAN. Kaziform - Қозоғистонлик боксчи Жанибек Aлимханули (11-0, 7 КО) Бокс рейтинглари бўйича Трансмиллий кенгаш (ТBRB) версияси бўйича дунёнинг энг яхши ўрта вазн тоифасидаги вакиллари рўйхатидаги ўз ўрнини яхшилади, деб хабар беради Sports.kz.
21 ноябр куни Лас-Вегасда (AҚШ) Ж. Aлимханули собиқ жаҳон чемпиони франциялик Хассан Ндам Нжикам (38-6, 21 КО) устидан техник нокаут билан ғалаба қозонди ва ўрта вазн тоифасида WBО Global чемпионлик камарини ҳимоя қилди.
Ушбу ғалаба қозоғистонлик учун украиналик Сергей Деревянченкони ТBRB рейтингининг бешинчи қаторидан четлаштиришга имкон берди. Рўйхатда биринчи ўринни IBF/IBО йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) эгаллаб турибди.
ТBRBнинг ТОП 10 та ўрта вазндаги боксчилари:
1. Геннадий Головкин;
2. Жермалл Чарло;
3. Деметриус Aндраде;
4. Хайме Мунгия;
5. Жанибек Aлимханули;
6. Сергей Деревянченко;
7. Крис Юбенк-Junior;
8. Мацей Сулески;
9. Лиам Уильямс;
10. Феликс Кэш.